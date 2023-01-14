Анатолий Анатолич резко высказался о выступлении россиянки в "кровавом" платье на шоу "Мисс Вселенная-2022"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко высказался о выступлении россиянки Анны Линниковой на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022".

В то время как Россия безжалостно обстреливала украинские города ракетами, россиянка с улыбкой дефилировала на сцене шоу в платье кровавого цвета. Такой цинизм возмутил Анатолича.

"Сегодня россиянка вышла в краснокровавом платье в финале конкурса Мисс Вселенная, который сейчас проходит в Новом Орлеане в США. В это же время россияне попали в жилой дом в Днепре. Выходной день. Люди находились дома. Многоэтажка. Я не верю, что это возможно. Этот цинизм невозможно превзойти. Сколько крови украинцев пролито россиянами на это платье", – написал телеведущий.

Шоумен показал тот же выход россиянки в красноречивом видео, к которому добавил болезненные кадры с последствиями атаки РФ по многоэтажке в Днепре.

"В презентации этой девушки диктор говорит, что она волонтерит в приюте для животных. Что вы знаете о конкурсах красоты? Вероятно, что всегда в своих речах участницы говорят о мире во всем мире. А что говорила она на сцене? Думаете она заявила свою антивоенную позицию? Конечно нет... Позорно и низко. Но мы выдержим. Держитесь, родные!", — написал Анатолич.

Отметим, 14 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в подъезд многоквартирного дома в Днепре. Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на жалкие события и призвали мир остановить россиян.

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