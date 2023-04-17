Анатолий Анатолич с серьгой в ухе показал, как выглядел до популярности

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич показал, как выглядел до того, как стал популярным на всю страну.

В своем Instagram знаменитость опубликовал архивный снимок. Фото Анатолича было сделано, когда ему было всего 16 лет. Ведущий, который тогда был с серьгой в ухе, фотографировался, вероятно, для школьной виньетки.

"В свои 16 лет я был, в принципе, счастливым подростком. Конечно, как у всех, у меня был переходный возраст, но без зашкваров (никакой полиции и побегов из дома)", — поделился ведущий.

Именно так выглядел Анатолий Анатолич в 16 лет / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен также признался, что очень сильно боялся тогда конца света, который должен был случиться, как предсказывали, сразу же в начале 2000-го года.

"Я помню, что единственной глобальной проблемой, кроме отношений с девушками, был Миллениум. В 2000-м году должен был наступить конец света и, честно говорю, меня это пугало. Это я просто не знал еще, что будет дальше", — отметил Анатолич.

Напомним, ранее ведущий рассекретил, сколько средств тратит в месяц. В частности, знаменитость обеспечивает жену и троих детей.

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