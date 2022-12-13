Анатолий Анатолич сделал особую татуировку, которую посвятил семье

Телеведущий Анатолий Анатолич похвастался новой татуировкой, которую посвятил жене и детям.

Шоумен решился на еще одно тату на своем теле и решил сделать его особенным. В сторис в Instagram Анатолич рассказал, что набил на своем теле надпись "ЛЮНА".

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Давно ничего не делал... ЛЮНА. Рассказать, что это значит, кто-то уже понял?" – подписал кадры из татусалона Анатолич.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Оказалось, что надпись – это первые буквы имен троих детей и жены телеведущего.

"Я попросил Лолу, Юлу, Алису и даже Нила (ему помогли, но он выбирал карандаш) написать по одной букве. Первые буквы своего имени", — поделился Анатолий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Отметим, что сейчас семья телеведущего находится во Франции, куда они уехали из-за полномасштабной войны в Украине. В свою очередь, Анатолий Анатолич вернулся в Украину.

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