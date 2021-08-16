Анатолий Анатолич сделал татуировку в честь новорожденного сына

Каждый рисунок имеет особое значение.

Известный украинский шоумен Анатолий Анатолич, который недавно в третий раз стал отцом, поделился со своими поклонниками интересной новостью.

На своей странице в Instagram ведущий рассказал, что сделал две татуировки в честь сына. Первое тату он набил на левой ключице, где показал время рождения сына "13:13".

Татуировки Анатолия Анатолича / instagram.com/anatoliyanatolich

"Это время, когда родился Нил. Мне всегда нравилось число 13. А тут сын родился в 13:13. Как не верить после этого в такие вещи", — рассказал Анатолич.

Другое тату он сделал на правом плече. Там изображен космонавт, который держит в руках планеты.

Тату Анатолия Анатолича / instagram.com/anatoliyanatolich

"Мой Нил", — подписал пост шоумен.

Отметим, сына Анатолича зовут Нил, так же как и известного американского космонавта, Нила Армстронга. Поэтому ведущий и наколол себе именно человека в скафандре.

Напомним, что у Анатолия Анатолича и его жены Юлии родился сын 20 июля. Кроме Нила супруги также воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту.

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