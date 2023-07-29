Анатолий Анатолич серьезно травмировался во время игры в футбол

Телеведущий Анатолий Анатолич серьезно травмировался на футбольном поле.

Время от времени шоумен любит провести время за игрой в мяч, однако в этот раз матч закончился не очень приятной ситуацией. Как рассказал Анатолич в сторис в Instagram, во время игры он сильно ударился и травмировал ногу. Позже оказалось, что у ведущего перелом среднего пальца.

"Сломал палец на футболе. Картина не для слабонервных", — поделился Анатолич.

Анатолий Анатолич травмировал ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич травмировал ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

На кадрах, опубликованных шоуменом, видно, что в первые мгновения после травм ему было очень больно. Так что сразу ведущему вызвали скорую и отвезли в травматологию. Поддержать Анатолича также отправилась его жена Юлия.

Анатолий Анатолич травмировал ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Врачи осмотрели Анатолича и положили ему на ногу гипс. К счастью, шоумен уже чувствует себя лучше и продолжает заниматься запланированными делами.

Анатолий Анатолич травмировал ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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