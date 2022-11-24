Анатолий Анатолич шокировал, как российская ракета в Вышгороде упала рядом с его домом

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что российская ракета попала прямо рядом с его домом в Вышгороде, Киевская область.

Ведущего дома не было, он находился с семьей во Франции.

"Семь минут от моего дома пешком. Две минуты на авто. Вышгород", — поделился Анатолич.

Ведущий рассказал, что в такие моменты ему очень сложно, ведь он чувствует, что должно быть в Украине. Шоумен пообещал, что вскоре вернется в Киев.

"За несколько дней я буду дома. Мой Киев, мой Вышгород, держитесь. Я понимаю, что в эту секунду ничем помочь не могу, но чувствую, что должен быть со своим городом и своими людьми. И так постоянно. Я мечтаю увидеть свою семью и в то же время думаю, как быстрее вернуться в Киев. И поверьте, тем, кто вне дома, сейчас на душе еще сложнее и тяжелее", — добавил ведущий.

Отметим, ранее Павел Зибров рассказал, что российская ракета попала в дом его друга в Вышгороде. Квартира существенно разрушена, а товарищ артистка находится в тяжелом состоянии в больнице.

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