Анатолий Анатолич сыграет свадьбу с женой после 15 лет брака и раскрыл, какой она будет

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич признался, что после 15 лет брака сыграет свадьбу с супругой Юлой.

Пара не устроивала громких празднований по случаю нового статуса в их личной жизни. Более того, влюбленные особо не планируют заключать брак. Однако чтобы избежать бюрократических вопросов и чтобы у детей и отца была одна фамилия, Юла и Анатолич поженились. А вот саму свадьбу они не праздновали, вместо этого улетели в Париж наслаждаться компанией друг друга.

"Мы к женитьбе относились как к формальности. Мы это обсуждали в контексте, что потом будет юридически сложно с фамилией у детей. Бюрократия была одной из причин, почему мы решили жениться. Как бы это странно ни звучало. Она намекнула – забеременела. Это был намек. На самом деле без шуток, мы к этому сознательно подошли. К первому, ко второму, даже к третьему ребенку. Это каждый раз был подготовлен процесс. Но у нас такого "а давай поженимся" не было. Не было, кстати, свадьбы. Мы расписались и в тот же день вылетели в Париж", - рассказал шоумен в комментарии "Люкс ФМ".

Анатолий Анатолич с женой Юлой / Фото: instagram.com/yulattt

Правда, супруги планируют устроить свадьбу. Однако это произойдет уже после завершения войны в Украине. Юла и Анатолий Анатолич организуют свадьбу в европейском стиле в кругу ближайший с танцами и игристыми напитками.

"Мы это сделаем немного позже. После окончания войны, после нашей победы. Свадьбу представляю такой милой, с друзьями, с танцами, милым платьем. Возможно, не такая прям супер классическая, ближе к европейской. Все бы собрались, выпивали, танцевали", — поделился шоумен.

Напомним, недавно фехтовальщица Ольга Харлан рассекретила дату своей свадьбы с мужем-иностранцем. Также спортсменка рассказала, каким будет праздник.

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