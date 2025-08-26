Анатолий Анатолич удивил неожиданной встречей со Шварценеггером в США

Анатолий Анатолич и Арнольд Шварцнеггер

Реклама

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился неожиданной встречей в своей командировке в США.

Прогуливаясь по набережной, он случайно встретил легендарного актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который ехал по улице на велосипеде.

Хотя Анатолич знал, что голливудская звезда живет неподалеку, все же не ожидал такой встречи. Он признался, что увиденное вернуло его в детство, когда в однокомнатной квартире в Кривом Роге он смотрел на плакат со звездой и даже не мечтал, что когда-то увидит его собственными глазами.

Реклама

Сторис Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

"Это что-то, что вернуло меня во времена, когда я смотрел на плакат со Шварценеггером в однокомнатной хрущевке в Кривом Роге. И как бы я хотел сказать сейчас тому мальчику, что ты его обязательно увидишь когда-нибудь лет через 25-30", — написал артист.

Телеведущий отметил, что этот момент был осуществлением невероятной мечты и что для него это имеет большое значение.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич жестко разнес Коржа и высмеял его антивоенное заявление. Ведущий обратил внимание на одну деталь в его антивоенном заявлении.