Анатолий Анатолич удивил, сколько в месяц тратит на многодетную семью и что ему приносит доход

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич рассекретил, сколько средств тратит на многодетную семью и что ему приносит доход.

Шоумен является отцом троих детей. Так что средств на базовые нужды необходимо немало. Как признался Анатолий Анатолич в интервью Славе Демину, ежемесячно у него уходит около 200 тысяч гривен. В эту сумму попадают расходы на школу, садик, водителей, дом и так далее.

"У меня обязательные платежи – почти 200 тысяч долларов. Это школы, садики, водители, дом. Куча всего. Поэтому мне нужно зарабатывать немного больше, чтобы у меня оставалось что-то", — поделился ведущий.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сейчас Анатолий Анатолич зарабатывает благодаря рекламе в Instagram и YouTube. Также иногда его приглашают вести разные мероприятия. Гонорар ведущего составляет 4-5 тысяч долларов, однако такие инвенты происходят нечасто.

"Сейчас мой гонорар (ведущего – прим. ред.) – 4-5 тысяч долларов. Сейчас не скажу, что постоянно работаю. Может, два события в месяц. Зарабатываю из рекламы в Instagram, YouTube то приносит средства, то нет, монетизация есть ", – поделился шоумен.

Однако Анатолий Анатолич в будущем планирует немного от этого отойти и отрыть собственный бизнес. Шоумен хочет поступить так, чтобы уже не его лицо приносило ему доход. Анатолий Анатолич убежден, что так обеспечит себе стабильный заработок.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Надо какой-то бизнес открывать, пока его нет. У меня просто нет на это времени. Я настолько завязан в ежедневной суматохе, что я не могу найти время, чтобы что-то попробовать новое. Я бы хотел в определенный момент трансформировать свою работу закадрово ", – добавил ведущий.

Напомним, недавно издание Forbes назвало, сколько легкоатлетка Ярослава Магучих заработала за год. Также стало известно, что именно спортсменке приносит доход.

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