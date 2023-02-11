Анатолий Анатолич умилил трогательными кадрами встречи с годовалым сыном

Телеведущий и многодетный отец Анатолий Анатолич сейчас не может часто видеться со своими тремя детьми.

Из-за полномасштабной войны жена и дети шоумена уехали в Европу и живут во Франции. Однако время от времени Анатолич находит возможность увидеться с родными.

Одна из таких трогательных встреч с годовалым сыном Нилом шоумен показаk в Instagram. Звездный папа не видел сына целый месяц. Мальчик был невероятно счастлив увидеть папу и радостно побежал к нему в объятия.

Анатолич поделился, что ему тяжело дается разлука с семьей, но он признает, что только так может быть спокоен за безопасность своих родных.

"Да, я понимаю что без расставаний, не бывает встреч, но пусть ему эти расставания.... Мои расставания с детьми- это наименьшая цена, которую я могу сейчас платить. Я все же имею возможность их видеть, хоть и не так часто, как мечтаю. Но я мечтаю, чтобы все семьи были вместе. Чтобы все влюбленные были рядом друг с другом. Чтобы весна принесла нам победу", — сказал Анатолич.

Поклонников шоумена также эти кадры не оставили равнодушными: "Это очень мило", "Я чуть не заплакала", "Как же это трогательно".

Напомним, недавно между Анатолием Анатоличем и известной журналисткой произошел публичный конфликт после пародии шоумена на интервью российского журналиста Юрия Дудя с актером Оскаром Кучерой.

Читайте также: