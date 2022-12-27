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Анатолий Анатолич увидел семью после длительной разлуки и умилил Сеть видео с сыном

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
220
Время на прочтение
1 мин
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Анатолий Анатолич увидел семью после длительной разлуки и умилил Сеть видео с сыном

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Семья шоумена сейчас находится во Франции.

Телеведущий Анатолий Анатолич наконец-то увиделся со своей женой и тремя детьми после длительной разлуки.

На днях шоумен приехал во Францию, куда из-за полномасштабной войны в Украину уехала его семья. В Instagram Анатолич показал милое видео со своим годовалым сыном Нилом

Звездный отец включил для сына песенку украинского исполнителя thekomakoma "Сонечко", которая очень понравилась малышу и вызвала у него веселую улыбку.

Поклонники не устояли перед такими искренними эмоциями Нила и написали в комментариях, что мальчик очень мил и похож на своего отца.

  • Боже, какой он милый!
  • Похож на папу на все 100%
  • Красавчик. Ваша копия!

Напомним, во время войны Анатолий Анатолич решил оставаться в Украине, но время от времени наведывается в семью. Недавно шоумен сделал особое тату, которое посвятил своей семье.

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Дата публикации
Просмотры
220
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