Анатолий Анатолич увидел семью после длительной разлуки и умилил Сеть видео с сыном

Телеведущий Анатолий Анатолич наконец-то увиделся со своей женой и тремя детьми после длительной разлуки.

На днях шоумен приехал во Францию, куда из-за полномасштабной войны в Украину уехала его семья. В Instagram Анатолич показал милое видео со своим годовалым сыном Нилом

Звездный отец включил для сына песенку украинского исполнителя thekomakoma "Сонечко", которая очень понравилась малышу и вызвала у него веселую улыбку.

Поклонники не устояли перед такими искренними эмоциями Нила и написали в комментариях, что мальчик очень мил и похож на своего отца.

Боже, какой он милый!

Похож на папу на все 100%

Красавчик. Ваша копия!

Напомним, во время войны Анатолий Анатолич решил оставаться в Украине, но время от времени наведывается в семью. Недавно шоумен сделал особое тату, которое посвятил своей семье.

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