Анатолий Анатолич в парике публично высмеял Приходько из-за ее позиции во время войны

Украинский шоумен Анатолий Анатолич остро высмеял языковую позицию Анастасии Приходько после ее недавних заявлений об украинском языке.

В своем Instagram шоумен опубликовал юмористическое видео, в котором гиперболизировал самые громкие высказывания артистки из ее недавнего интервью, где она оправдывала использование русского языка и иногда апеллировала к возрасту интервьюера. По словам ведущего, он хотел передать содержание почти двухчасового разговора в минутный ролик — и сделал это максимально саркастично.

В кадре Анатолий Анатолич для перевоплощения надел черный парик и потроллил объяснения Приходько по поводу использования русского языка. В частности, обыграл ее аргумент о том, что она выросла в русскоязычной среде, а также идею о «киевском диалекте», который якобы отличается от русского так же, как британский английский от американского.

«Смотри, малыш, мне на украинском трудно говорить. На русском льется песня, а на украинском — трудно. Я коренная киевлянка, родилась и прожила в центре. У меня был только русский язык. В школе был русский язык и литература, был и украинский язык, но на русском. Русский язык не принадлежит России. У нас разный говор. У них: „че, че“, а у нас: „шо, шо“. Это как британский и американский, понимаешь, девочка. Понаехали тут и учат, на каком языке разговаривать», — потроллил шоумен исполнительницу в ее образе.

После этого ведущий уже от своего имени отметил, что сам родом из Кривого Рога, где также долго доминировал русский, однако это не помешало ему перейти на украинский. Впрочем, в видео его «версия Приходько» резко обрывает этот аргумент со словами «ж*пе слова не давали», что лишь добавляет сценке сатирической остроты.

К слову, в реальном интервью Анастасия Приходько отстаивала свою позицию действительно дерзко и прямолинейно, резко осуждая тех, кто «рассказывает ей, как говорить». Однако все же местами певица «перепрыгивала» на украинский и отмечала, что находится «на пути к полному переходу на украинский, потому что до 2014 года даже писать на нем не умела».