Анатолий Анатолич в США неожиданно провел мероприятие на русском языке и объяснил почему

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич неожиданно провел благотворительное мероприятие в США на русском языке.

Видео, как шоумен общается с гостями события на русском, активно распространилось в Сети. Анатолич прокомментировал скандальный ролик. По словам ведущего, он вел Big Money Forum. Анатолич говорил на трех языках: украинском, русском и английском. По его словам, это была просьба организаторов, ведь гости мероприятия были из разных стран.

Это видео записано на Big Money Forum в США, где я был ведущим четырех мероприятий в четырех штатах. в зале были казахи, молдаване, латыши и эстонцы. И даже белорусы, и, возможно, бывшие россияне, ныне американцы", — сказал Анатолич в комментарии "МУЗВАРу".

Анатолий Анатолич в США провел мероприятие на русском языке и объяснил почему

Ведущий подчеркнул, что мероприятие было полностью благотворительным, а все средства будут перечислены правительственной платформе UNITED24. Также шоумен добавил, что все собравшиеся на Big Money Forum поддерживали Украину в войне с Россией, ведь их сразу предупредили, что средства из их билетов пойдут на помощь ВСУ.

"Каждому из гостей в начале ивента было озвучено, что билет — это уже автоматический донат на дроны для уничтожения российского оккупанта. Я это озвучивал не для украинцев на русском языке, в частности", — добавил ведущий.

Напомним, недавно украинский певец Кирилл Тимошенко опозорился "шуткой" о польском языке и расхвалил российский. После таких высказываний на исполнителя посыпалась волна хейта. Музыкант уже оправдался за скандальные слова о Польше и объяснил, что имел в виду.

Читайте также: