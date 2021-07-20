Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом и показал первое фото с сыном

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом и показал первое фото с сыном

Также ведущий рассекретил редкое имя мальчика.

Известная чета шоумена Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко, более известной как Юла, в третий раз стала родителями.

Сегодня любимая звезды родила ему долгожданного сына. Радостной вестью ведущий поделился на своей странице в Instagram. Анатолий запостил смешное фото из роддома, на котором новоиспеченная мама лежит в постели с новорожденным, а звездный папа рядом радуется.

instagram.com/anatoliyanatolich

В посте звезда поделился подробностями и рассекретил редкое имя мальчика. Так, пара решила назвать сына Нилом.

"Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов. Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты ещё, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился ещё и в этом. Спасибо партнёрским родам", — поделился Анатолич.

Шоумен, который воспитывает с Юлой двух дочерей, добавил, что теперь ему нужно научиться привыкать к состоянию, что у него есть сын.

Напомним, за неделю до родов Анатолий Анатолич ошеломил роскошным подарком беременной жене. Ведущий презентовал любимой авто.

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