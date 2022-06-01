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Анатолий Анатолич вернулся в Украину и пошел добровольцем в строительный батальон

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Анатолий Анатолич вернулся в Украину и пошел добровольцем в строительный батальон

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину.

Но знаменитость не хочет сидеть сложа руки, а планирует помогать восстанавливать Украину, ведь российские оккупанты принесли с собой немало разрушений.

Анатолич решил пойти добровольцем в строительный батальон, который выезжает расчищать завалы в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Разрушенные дома и города мы точно отстроим! Я пообещал зрителям, что буду приобщаться к восстановлению страны. И вот я нашел проект. "Добробат" – это добровольческий строительный батальон, выезжающий расчищать завалы по Киевской, Черниговской и Сумской областях. Сейчас к нему. присоединилось 27 тыс. добровольцев, но это только начало!" – рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/yulattt
Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/yulattt

К слову, эту новость сообщила в своем Instagram жена ведущего Юла. А все потому, что фотоблог Анатолича заблокирован из-за жалоб россиян.

"Уже три недели страница Анатолия Анатолича в Instagram заблокирована из-за жалоб рашистов. Телеведущий с начала войны записывает видео, в которых раскрывает военные преступления и преступников РФ", — отметила супруга Анатолича.

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