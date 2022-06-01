Анатолий Анатолич вернулся в Украину и пошел добровольцем в строительный батальон

Ведущий Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину.
Но знаменитость не хочет сидеть сложа руки, а планирует помогать восстанавливать Украину, ведь российские оккупанты принесли с собой немало разрушений.
Анатолич решил пойти добровольцем в строительный батальон, который выезжает расчищать завалы в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"Разрушенные дома и города мы точно отстроим! Я пообещал зрителям, что буду приобщаться к восстановлению страны. И вот я нашел проект. "Добробат" – это добровольческий строительный батальон, выезжающий расчищать завалы по Киевской, Черниговской и Сумской областях. Сейчас к нему. присоединилось 27 тыс. добровольцев, но это только начало!" – рассказал Анатолич.
К слову, эту новость сообщила в своем Instagram жена ведущего Юла. А все потому, что фотоблог Анатолича заблокирован из-за жалоб россиян.
"Уже три недели страница Анатолия Анатолича в Instagram заблокирована из-за жалоб рашистов. Телеведущий с начала войны записывает видео, в которых раскрывает военные преступления и преступников РФ", — отметила супруга Анатолича.
Читайте также:
- Бойфренд Дарьи Петрожицкой довел ее до слез своим подарком на 31-летие
- На Лию Ахеджакову, которая поддерживает Украину, напали в Москве
- Слава Каминская рассказала о новой возлюбленной своего экс-мужа: "Немножко некомфортно"