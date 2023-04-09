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Анатолий Анатолич востихил фотографией с двумя подросшими дочерьми

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
159
Время на прочтение
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Анатолий Анатолич востихил фотографией с двумя подросшими дочерьми

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Девочки позировали рядом со звездным папой.

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич показал своих подросших дочерей – 11-летнюю Алису и 10-летнюю Лолу.

Милой фотографией с дочками Анатолич поделился на своей странице в Instagram. На фото Лола и Алиса нежно обняли своего звездного отца.

Как написал в сообщении Анатолич, этой фотографией он хотел напомнить, что в первую очередь его обязанность – быть отцом для своих детей, а уже потом работа.

"Хочу этой фотографией напомнить, что я все же больше отец, чем блогер", — написал ведущий.

Анатолий Анатолич с дочерьми / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолий Анатолич с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В комментариях под фото поклонники шоумена похвалили его за то, какой он отличный отец: "Хорошая семья", "Дети имеют прекрасного отца и отличный пример", "Папины дочки", "У вас очаровательная семья".

Напомним, что карим двух дочерей Анатолий вместе со своей женой, пиарщицей Юлией Бойко, также воспитывает полуторагодовалого сына Нила.

На днях Анатолий Анатолич сделал искусную пародию на предательницу Ани Лорак, которая дала бессмысленное интервью российской пропагандистке.

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Дата публикации
Просмотры
159
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