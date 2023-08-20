Анатолий Анатолич возмутился, что украинцы за границей говорят на русском: "Не позоритесь"

Телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич возмутился из-за украинцев, которые за границей между собой говорят на русском.

В своем Instagram шоумен рассказал, что был в Варшаве. Там его возмутило, что многие украинцы между собой говорят на русском. По словам ведущего, так очень сложно их отличить от россиян. Анатолич призывает всех за границей говорить между собой исключительно на украинском.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Я пробыл один день в Варшаве и понял — здесь действительно много россиян. Проблема в том, что определить украинец это или россиянин, почти невозможно. Вы можете дома говорить на русском, если вам так удобно "Если вы хотите идентифицировать себя как украинцы, единственный способ — это разговаривать на украинском. Уважаемые украинцы, я очень вас прошу, разговаривайте на украинском на людях за границей. Не позоритесь", - объяснил шоумен.

Анатолий Анатолич призвал украинцев не разговаривать на русском за границей и объяснил почему

Также ведущий подчеркнул, что никоим образом не хейтил русскоязычных украинцев. Шоумен только хочет, чтобы граждане Украины переходили на родной язык, особенно за границей, и прославляли украинское за пределами страны.

"Это был пост не о ненависти к "русскоязычным". Это было о любви и уважении к своему родному. Я просто не понимаю, как можно не пользоваться таким уникальным, ярким и только нашим. Это я о языке. А сколько в переходе на украинский людей ждет приятных сюрпризов, это вообще что-то", — объяснил ведущий.

Напомним, недавно певца Сергея Бабкина раскритиковали в Сети, что на благотворительных концертах за границей он поет на русском. Жена исполнителя вступилась за мужа и объяснила, почему он не отказался от таких композиций.

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