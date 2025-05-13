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Анатолий Анатолич выехал из Украины во время войны и рассекретил свою важную миссию
Ведущий признался, сколько времени проведет за границей.
Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич рассказал о своей важной поездке за границу во время войны.
В фотоблоге звезда сообщил, что недавно прилетел в США на несколько дней. Анатолий поделился, что там он оказался неспроста, а с группой подростков, лишившихся отца во время полномасштабного вторжения. Поэтому шоумен на несколько дней стал их куратором, чтобы позволить новому поколению отвлечься от ужасных потерь и вселить веру в светлое будущее, несмотря ни на что. У группы уже есть план посетить ряд культовых мест.
"Я в США. На несколько дней я отправился за границу вместе с фондом "Дети Героев". Мы повезли в Бостон шестерых невероятно талантливых украинских детей. Каждая из них пережила, пожалуй, самую страшную потерю в своей жизни - потерю папы из-за Великой войны. Но жизнь продолжается. И нужно не сдаваться и двигаться вперед… Наша цель – показать этим детям, что будущее может быть светлым и невероятным. Мы посетим Гарвард, Йель, Массачусетский технологический институт. Здесь они знакомятся с профессорами, кампусами, американо-украинской диаспорой, учителями, у которых есть украинские корни", - написал шоумен.
Напомним, недавно Анатолий Анатолич сравнил себя 28-летним и 40-летним на фото и удивил заметными изменениями внешности.