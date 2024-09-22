Анатолий Анатолич выехал за границу с дочерьми и раскрыл причину: "Могу выезжать"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич неожиданно показался за границей.

В своем Instagram знаменитость сообщил, что уехал в Великобританию с двумя старшими дочерьми. Как говорит Анатолий, они будут в Лондоне в течение нескольких дней решать личные дела. А после этого он вернется домой в Украину.

"На день оказались в одном из самых красивых городов мира. После Киева, конечно. Выехал на 4 дня. Два с половиной из которых дорога. И по делам с девочками. В понедельник уже буду дома, точнее на Польской границе, а во вторник уже точно дома", — написал ведущий.

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

К слову, Анатолий Анатолич пересек границу легально, потому что является многодетным отцом. Однако он не скрывает, что его все равно беспокоят нравственные принципы.

"Давно не был за границей, и хоть могу выезжать по закону, но как-то морально не могу себе позволить это делать для путешествий", – объяснил Анатолич.

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Тем не менее, семейство уже прогулялось по улочкам Лондона, пофотографировалось возле интересных достопримечательностей и насладилось местными атмосферными шоу под открытым небом.

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич в Великобритании с дочерьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно Анатолий Анатолич прокомментировал побег за границу звездного кума, скандального танцовщика Влада Ямы.

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