Анатолий Анатолич выехал за границу с дочерьми и раскрыл причину: "Могу выезжать"

Шоумен признался, что скоро вернется в Украину.
Украинский ведущий Анатолий Анатолич неожиданно показался за границей.
В своем Instagram знаменитость сообщил, что уехал в Великобританию с двумя старшими дочерьми. Как говорит Анатолий, они будут в Лондоне в течение нескольких дней решать личные дела. А после этого он вернется домой в Украину.
"На день оказались в одном из самых красивых городов мира. После Киева, конечно. Выехал на 4 дня. Два с половиной из которых дорога. И по делам с девочками. В понедельник уже буду дома, точнее на Польской границе, а во вторник уже точно дома", — написал ведущий.
К слову, Анатолий Анатолич пересек границу легально, потому что является многодетным отцом. Однако он не скрывает, что его все равно беспокоят нравственные принципы.
"Давно не был за границей, и хоть могу выезжать по закону, но как-то морально не могу себе позволить это делать для путешествий", – объяснил Анатолич.
Тем не менее, семейство уже прогулялось по улочкам Лондона, пофотографировалось возле интересных достопримечательностей и насладилось местными атмосферными шоу под открытым небом.
Напомним, недавно Анатолий Анатолич прокомментировал побег за границу звездного кума, скандального танцовщика Влада Ямы.
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