Анатолий Анатолич высказался об отношениях с Винником, с которым дружил до войны: "Мне жаль"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на поведение скандального певца Олега Винника.

Так, интервьюер признается, что до начала полномасштабного вторжения они дружили. Впрочем, после выезда Винника за границу Анатолий разорвал с ним связи и не поддерживает его позицию. По мнению знаменитости, певец живет вне контекста и раньше даже не пытался исправиться.

"У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди, как Олег Винник, не поняли контекст и протупили, а затем не смогли себе и обществу признаться, что набокопорили", — отметил ведущий на собственном канале "Зе Интервьюер".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Кроме того, Анатолий высказался о рэпере и продюсере Потапе, который также уехал из Украины. Ведущий убежден, что знаменитость пытается переждать войну и намерен после победы вернуться в Украину якобы ничего не произошло.

"Иногда бывает, что не сказал кому что-то, а потом оно завертелось, и ты такой: "Ну не сказал, протупил, оно как-то разрулится". Так думает Потап, кстати. У меня такое ощущение, что он думает: "Сейчас п*п*зд*т и потом все будет нормально", — добавил шоумен.

Потап

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула гневно разнес сбежавшего из Украины блогера Александра Волошина и объяснил свою позицию.

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