Анатолий Анатолич высказался об отношениях с Винником, с которым дружил до войны: "Мне жаль"

Ведущий также рассказал о своем отношении к Потапу.
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на поведение скандального певца Олега Винника.
Так, интервьюер признается, что до начала полномасштабного вторжения они дружили. Впрочем, после выезда Винника за границу Анатолий разорвал с ним связи и не поддерживает его позицию. По мнению знаменитости, певец живет вне контекста и раньше даже не пытался исправиться.
"У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди, как Олег Винник, не поняли контекст и протупили, а затем не смогли себе и обществу признаться, что набокопорили", — отметил ведущий на собственном канале "Зе Интервьюер".
Кроме того, Анатолий высказался о рэпере и продюсере Потапе, который также уехал из Украины. Ведущий убежден, что знаменитость пытается переждать войну и намерен после победы вернуться в Украину якобы ничего не произошло.
"Иногда бывает, что не сказал кому что-то, а потом оно завертелось, и ты такой: "Ну не сказал, протупил, оно как-то разрулится". Так думает Потап, кстати. У меня такое ощущение, что он думает: "Сейчас п*п*зд*т и потом все будет нормально", — добавил шоумен.
Напомним, недавно волонтер Сергей Притула гневно разнес сбежавшего из Украины блогера Александра Волошина и объяснил свою позицию.
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