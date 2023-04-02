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Анатолий Анатолич высказался об украинских блогерах, не освещающих войну в своих аккаунтах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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Анатолий Анатолич высказался об украинских блогерах, не освещающих войну в своих аккаунтах

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен возмутился такой позицией.

Телеведущий Анатолий Анатолич поделился своим мнением по поводу украинских блогеров, которые не хочу публиковать военный контент в своих аккаунтах.

Некоторые блогеры не хотят портить свою статистику или оказаться в бане из-за публикаций о войне в Украине. По мнению Анатолича, такая позиция ужасающая.

В сторис в Instagram он написал о том, что часто получает комментарии, что у него "негармоничный профиль" и много лишних постов. Впрочем, сам Анатолич считает, что должен поднимать важные темы на своей странице.

"Мне недавно сказали что мой Instagram не эстетичен. Типа не в одном стиле и т.д. Да. Это правда. Но это мои эмоции и я не буду подстраивать Instagram, под какую-то там стилистику, чтобы было больше рекламы и т.д.", — сказал шоумен.

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич считает, что люди с большой аудиторией, наоборот, должны говорить о войне, чтобы как можно больше пользователей видели правду о событиях.

"Если кто-то из украинских блогеров не постит информацию о важном сейчас, то это полный шляпа. Типа, не буду поститься что-то, потому что это выбивается из стиля страницу. Фу, которая хрен", — высказался Анатолич.

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Дата публикации
Просмотры
284
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