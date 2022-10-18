Анатолий Анатолич заявил, что сделает все, чтобы Стужук и другие звезды-предатели не вернулись в Украину

Шоумен Анатолий Анатолич неожиданно заговорил о скандальной блогерше Софии Стужуке и заявил, что лично поспособствует тому, чтобы она не смогла вернуться в Украину.

В сторис в Instagram телеведущий отреагировал на недавнее заявление блогерши о том, что массированные ракетные обстрелы Украины на прошлой неделе это последствия "энергии" после взрыва на Крымском мосту.

"Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других. Значит, вы не за мир точно",

– написала Стужук.

Такие слова Софии возмутили пользователей Сети и вызвали волну хейта в сторону предательницы. Анатолий Анатолич считает, что теперь за свои высказывания пророссийская блоггер и все остальные звезды-изменницы должны поплатиться.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Если София Стужук, Регина Тодоренко, Жанна Бадоева, Анна Седакова, если кто-то из этого хлама решит вернуться в Украину после нашей победы, я буду лично делать все, чтобы они покинули как можно скорее эту страну. Я вам сейчас официально об этом заявляю. Можете им передать это милое видео у киевских деревьев", — заявил телеведущий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Также шоумен посетовал на то, что не стоял рядом с людьми с плакатами, когда они игнорировали концерты Басты в Украине.

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