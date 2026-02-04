Анатолий Анатолич жестко отреагировал на скандал с Петром Черным: "Это бросает тень на всю индустрию"

Анатолий Анатолич и Петр Черный

Украинский ведущий Анатолий Анатолич резко высказался относительно резонансного скандала вокруг певца Петра Черного.

Как известно, журналисты Bihus.info провели расследование и заподозрили артиста со схемой незаконного вывоза мужчин за границу во время военного положения. По словам Анатолича, он решил не молчать, ведь подобные истории вредят репутации всей творческой среды. Ведущий отметил, что многие артисты, музыканты и ведущие легально выезжают за границу с концертами и благотворительными миссиями, и такие случаи ставят под сомнение честную работу большинства из индустрии.

Анатолич также отметил, что сам имеет законные основания для выезда за границу как многодетный отец, однако не использует это в собственных интересах для отдыха. Схему, о которой говорится в расследовании, ведущий назвал циничной и неприемлемой. По его мнению, если информация о финансовой выгоде подтвердится, громкий инцидент должен получить правовую оценку.

Петр Черный

«Это бросает тень на всю индустрию, потому что огромное количество артистов, танцоров, ведущих ездят за границу на различные концерты. Например, я могу выезжать за границу как многодетный отец, но не пользуюсь этим ради отдыха. Схема тупорылая — у меня ноль понимания. Я считаю это отвратительным. Мне кажется, что если Петя на этом зарабатывал, то это вообще подсудное должно быть дело», — подчеркнул ведущий на своем YouTube-канале.

Петр Черный скандал с выездом мужчин — что известно

По данным расследования Bihus.Info, певец Петр Черный может быть причастен к незаконному выезду за границу по меньшей мере пяти украинских мужчин, которых оформляли как музыкантов его коллектива якобы для благотворительных концертов.

Журналисты утверждают, что знакомый артиста Сергей Матусов с июня 2025-го по январь 2026 года несколько раз обращался в КГВА за разрешениями на выезд, при этом состав «артистов» менялся, а имя Черного фигурировало постоянно. Часть мужчин после поездок за границу в Украину не возвращалась.

Некоторые фигуранты подтвердили журналистам факт пересечения границы как участники коллектива, а один из них заявил, что заплатил за это около пяти тысяч долларов. Сам Петр Черный в комментарии отказался подробно отвечать на обвинения, отреагировав эмоционально и резко. В ответ журналистам звезда не дал четкого разъяснения, а лишь с гневом отметил: «Кто тебя послал? Наверное, тот черт, который не может поделить с Матусовым кэш (деньги — прим. ред.). Закройте рот, когда Петр Черный говорит».

