Анатолий Анатолич жестко разнес предательницу Повалий в новом видео российских пропагандистов

Анатолий Анатолич и Таисия Повалий

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич высмеял певицу-предательницу Таисию Повалий, которая продолжает появляться в пропагандистских российских проектах.

В одном из новых роликов, который распространяют кремлевские медиа, Анатолич иронично "комментирует" появление Повалий, которая уже много лет живет и выступает в России, несмотря на полномасштабную войну: "Таисия Повалий еще ничего не ответила, а уже идет на х*й, — начинает ведущий, после чего добавляет, — Единственное, что я знаю — ты точно не наша, потому что говно не тонет, Тая".

В своей публикации в Instagram Анатолич продолжает в своем фирменном саркастическом стиле высмеивать советские клише. Ими россияне пользуются, шутя про "борщ, сало и Волгу".

"Не трогай наш борщ, бл*ха!", — восклицает он, реагируя на типичные пропагандистские фразы о "русском супе" и "общей культуре".

Отметим, что Таисия Повалий с 2014 года активно выступает на российских сценах, поддерживает кремлевские праздники и ни разу не осудила войну против Украины. После 24 февраля 2022 года ее позиция не изменилась — певица осталась в России и начала открыто поддерживать кремлевскую пропаганду. В октябре 2022 года Повалий внесли в санкционный список Украины, а осенью 2024-го у нее конфисковали имущество в пользу государства.

