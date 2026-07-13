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Анатолий Хостикоев высказался о дочери Сумской в России и о семейном конфликте: "Зло порождает зло"
Актер отреагировал на конфликт Сумской с его сыном из-за ее дочери в РФ.
Украинский актер Анатолий Хостикоев высказался о семейном конфликте вокруг старшей дочери Ольги Сумской — актрисы Антонины Паперной, живущей и работающей в России во время войны.
В интервью «Главкому» артист признался, что хорошо знает Паперную еще с детства и не считает правильным травить ее мать из-за жизненного выбора дочери. По словам Хостикоева, переезд Антонины в Москву произошел еще до начала полномасштабной войны, а сейчас она воспитывает там двоих детей.
«Могу сказать: то, что дочь Оли и Евгения Паперного Антонина в Москве — это личное дело семьи. Я эту девочку знаю с детства: к Антонине отношусь с теплотой. Поэтому когда Ольгу начинают травить по этому поводу, я ее понимаю. Она отбивается, потому что она — мать и защищает своего ребенка. Она имеет на это право, и никто не может ее упрекать. Кроме того, Антонина переехала в Москву еще до начала войны. У нее есть дети, и никто не смеет говорить, что она предательница», — подчеркнул актер.
Также Хостикоев прокомментировал конфликт между своей женой Натальей Сумской, ее сестрой Ольгой и сыном Вячеславом Хостикоевым. Ранее младший актер публично подверг критике двоюродную сестру Антонину Паперную за то, что она после начала полномасштабного вторжения осталась жить в России и не осудила агрессию Кремля.
Анатолий Хостикоев рассказал, что имел с сыном откровенный разговор после его громких заявлений. В то же время он признал право Вячеслава на собственное мнение, но считает, что и Ольге Сумской не стоило отвечать резкими словами.
«Это дело той семьи. И я не то чтобы его ругал. Я сказал ему свою точку зрения. На что он мне ответил: "А это моя точка зрения". Он таким образом высказал свою позицию на этот счет и имел на это право. Кроме того, и Ольге, родной тете, не следовало унижать и оскорблять племянника. Зло порождает зло», — отметил артист.
Хостикоев также прокомментировал скандал, возникший после интервью его сына. Тогда в заглавии материала было сказано, что дочь Сумской «зарабатывает кровавые рубли» в Москве, а сама актриса отреагировала на публикацию словами «Омерзительный подонок». По словам Хостикоева, он прекрасно понимает эмоции Ольги, ведь для любой матери подобные заголовки болезненны.
Напомним, Антонина Паперная уже много лет живет в Москве, где находится в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем и воспитывает двоих детей. После начала полномасштабной войны она не осудила открыто российскую агрессию против Украины, что неоднократно становилось поводом для общественной критики.