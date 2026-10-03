Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет: директор путиниста раскрыл причину

Анатолий Кашпировский / © Facebook

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3 октября стало известно о смерти Анатолия Кашпировского — скандального российского «гипнотизера» и экстрасенса-шарлатана.

Родившийся в Украине одиозный «психотерапевт» умер в возрасте 87 лет в Москве. Там же в последние годы своей жизни он активно гастролировал и проводил «целительные сеансы». Директор путиниста Сергей Рудых в комментарии росСМИ уже рассказал, что произошло с известным в СССР «целителем» перед смертью.

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По словам представителя Кашпировского, накануне ему внезапно стало плохо — у «гипнотизера» резко упало давление. На место вызвали скорую, после чего одиозного психотерапевта доставили в одну из московских больниц, где он и скончался.

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Анатолий Кашпировский / © Facebook

Как рассказал Сергей Рудых, в больнице у Кашпировского произошла остановка сердца. В то же время директор подчеркнул, что говорить об окончательном диагнозе пока рано — медики еще выясняют, что именно повлекло за собой остановку сердца.

«Я не могу сказать, что он долго болел: у него резко упало давление, его отвезли на скорой в больницу, где он скончался. Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», — сказал Рудых.

О смерти Кашпировского одним из первых сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. По данным пропагандистских СМИ, психотерапевт скончался 3 октября в 6:45 мск.

Анатолий Кашпировский и его карьера «экстрасенса» — от Украины до РФ

Широкую известность Кашпировский приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным «сеансам здоровья». В 1989 году по советскому телевидению транслировали его программы, во время которых он заявлял о возможности влиять на состояние людей дистанционно. Его выступления собирали многомиллионную аудиторию.

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До телевизионной славы Кашпировский работал психиатром и психотерапевтом. Он окончил Винницкий медицинский институт, а затем около 25 лет работал в медицинской сфере.

Анатолий Кашпировский / © Facebook

Кроме телевизионных сеансов он проводил масштабные выступления и в последние годы продолжал делать прямые эфиры в Сети. Его методы при этом неоднократно становились предметом критики из-за псевдонаучности.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала больше о смерти Анатолия Кашпировского, его личной жизни, позиции во время войны и связи с Украиной.

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