Анатолий Суханов скончался: как 54-летнего актера провели в последний путь

Анатолий Суханов / © facebook.com/kievkolesoteatr

Реклама

В Киеве провели в последний путь украинского актера и ведущего Анатолия Суханова, который умер 27 декабря в возрасте 54 лет.

Прощание с артистом состоялось 31 декабря в большом зале Центрального крематория. Как пишет "Суспільне", провести Анатолия Суханова в последний путь пришли его друзья, коллеги и ученики. Присутствовала актриса Римма Зюбина.

Артистка была знакома с Анатолием Сухановым еще со студенческих лет. Она вспоминает актера, как надежного партнера, который тонко чувствовал момент в кадре.

Реклама

В Киеве попрощались с Анатолием Сухановым / © suspilne.media

Также на прощании присутствовал и глава театра Франко Евгений Нищук. Он вспоминает Анатолия Суханова, как отзывчивого и искреннего человека, который всегда избегал конфликтов.

Отметим, Анатолий Суханов умер 27 декабря. Его жизнь оборвалась в возрасте 54 лет в больнице.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездных потерях 2025. Предлагаем вспомнить, кого из мировых и украинских знаменитостей не стало.