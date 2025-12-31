- Дата публикации
Анатолий Суханов скончался: как 54-летнего актера провели в последний путь
Прощание с артистом состоялось в Киеве 31 декабря.
В Киеве провели в последний путь украинского актера и ведущего Анатолия Суханова, который умер 27 декабря в возрасте 54 лет.
Прощание с артистом состоялось 31 декабря в большом зале Центрального крематория. Как пишет "Суспільне", провести Анатолия Суханова в последний путь пришли его друзья, коллеги и ученики. Присутствовала актриса Римма Зюбина.
Артистка была знакома с Анатолием Сухановым еще со студенческих лет. Она вспоминает актера, как надежного партнера, который тонко чувствовал момент в кадре.
Также на прощании присутствовал и глава театра Франко Евгений Нищук. Он вспоминает Анатолия Суханова, как отзывчивого и искреннего человека, который всегда избегал конфликтов.
Отметим, Анатолий Суханов умер 27 декабря. Его жизнь оборвалась в возрасте 54 лет в больнице.
