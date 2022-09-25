Анатолия Анатолича нагло ограбили в Париже: "Почему я такой лох"

Ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич на несколько дней приехал к жене и детям, которые живут в Париже.

Знаменитость решил сделать родным сюрприз, то не предупредил о своем приезде, поэтому Юла не встретила мужча из аэропорта.

А Анатолий Анатолич воспользовался метро. Впрочем, поездка была не из успешных. Ведущего нагло обворовали – вытащили кошелек, в котором были платежные карты и водительское удостоверение.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я решил сделать сюрприз: приехал к своим малышам на свой день рождения на пять дней. И у меня в метро украли кошелек. В кошельке были карточки, мои права, кошелек сам очень ценный. Почему я такой лох? Вот почему, если украли то лох? Не знаю, наверное, что лох! – возмутился Анатолич.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий говорит, что сам не понял, когда это случилось. Впрочем, Анатолий догадывается, что кошелек у него украли в метро. Более того, вор успел заметить пароль от банковской карты, когда знаменитость платил за проезд. Поэтому карманник успел даже снять наличные. Но Анатолич быстро все заблокировал и написал заявление в полицию.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я спустился в метро, что купить билет, он стоит 1,90 евро. В метро нельзя оплатить Apple Pay, Google Pay, как у нас. Здесь в Париже все допотопно. Нужно вставить карту и вести PIN-код. И там много людей на самом деле. Вот я вставил карточку, ввел PIN-код и спустился в метро, и уже минут через 7-8 мне пришло сообщение о том, что сняли с моей карты 260 евро", — поделился знаменитость.

Читайте также: