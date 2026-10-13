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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице: как выглядит могила скандального гипнотизера

Анатолий Кашпировский тайно похоронен 13 октября. Однако все же известно, где именно расположена могила одиозного мошенника и как она выглядит.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский

Советского психотерапевта, так называемого гипнотизера и шарлатана Анатолия Кашпировского, который умер 3 октября в России, похоронили в Виннице.

Об этом сообщает «Суспільне Вінниця» со ссылкой на собственные источники. Гипнотизера похоронили в Виннице на Центральном кладбище, где расположены могилы его родителей и дочери.

Отмечается, что гроб с телом Анатолия Кашпировского доставили 13 октября. Погребение было тайным. Тем не менее, «Суспільне Вінниця» удалось выяснить, как выглядит его могила.

Могила Анатолия Кашпировского / © suspilne.media

Могила Анатолия Кашпировского / © suspilne.media

Что известно о смерти Анатолия Кашпировского и почему его похоронили в Украине

Анатолий Кашпировский, родом из Украины, умер 3 октября в Москве, где он жил с 1990-х годов. Причиной смерти 87-летнего гипнотизера стала остановка сердца. Кашпировскому резко стало плохо в Москве, его доставили в больницу, где он и скончался.

Прощание с гипнотизером прошло 8 октября в РФ. Однако похоронили его не в стране-агрессоре, гражданином которой он был. Тело Анатолия Кашпировского доставили в Украину. После этого он был похоронен на Центральном кладбище в Виннице. Как оказалось, это было последней волей гипнотизера.

Могила Анатолия Кашпировского / © suspilne.media

Могила Анатолия Кашпировского / © suspilne.media

Конечно, захоронение Кашпировского в Виннице вызвало ряд споров. Дело в том, что он был гражданином РФ, который отмалчивался о войне в Украине, жил в Москве и зарабатывал кровавые рубли. Однако украинским законом такое захоронение не запрещено.

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