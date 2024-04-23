Андре Тан гневно обратился к украинцам, которые обесценивают отечественных производителей: "Какого черта?"

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан резко раскритиковал украинцев, предпочитающих иностранные бренды вместо украинских.

В своем фотоблоге дизайнер рассказал о проблеме, которая очень тревожит его в последнее время. В частности, подчеркнул, что некоторые украинцы не задумываются о том, что покупая одежду мировых брендов, они спонсируют чужую экономику, когда собственная крайне нуждается в переменах. И в качестве примера навел страны Европы, которые в основном ходят на шоппинг к отечественным производителям.

"Сейчас пошла волна хейта в адрес украинских брендов. Прямая цитата: "Украинские бренды охр*н*ли, кем они себя возомнили?" И как вам оно? Приятнее ли отдавать последние деньги мировому масс-маркету, у которого и так все хорошо? Им не холодно, не жарко от ваших денег. О чем я сейчас: испанец всегда купит у испанца, француз – у француза, итальянец – у итальянца, потому что верят в то, что лучше своих же своим не сделают, поддерживают и вносят вклад в собственную экономику! А мы чем хуже? Какого черта мы должны спонсировать чужую экономику в ущерб собственной, выбирая не своего производителя?", - подчеркнул знаменитость.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре призвал покупать исключительно украинское и тем самым улучшать экономику Украины:

"Мы все понимаем, что, покупая украинский продукт, мы поддерживаем ВСУ (каждый уважающий себя бренд сотрудничает с благотворительными фондами и перечисляет часть средств на нужды армии); развиваем экономику (налоги с продаж идут на содержание школ, садов, дорог и т.п.); создаем рабочие места (украинские бренды обеспечивают работой сотни тысяч людей). То есть, таким образом, вы донатите сами себе! Мы поддерживаем сами себя!", – обьяснил дизайнер.

Напомним, недавно Андре Тан признался, как путинистка Таисия Повалий нагло украла платье его бренда.

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