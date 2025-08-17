Андре Тан показал милое фото с дочкой от экс-жены и нежно поздравил ее с 10-летием

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о важном празднике в его семье.

Дочь знаменитости, которую ему родила экс-жена, предпринимательница Алина Харечко, празднует день рождения. Более того, в этом году у Софии полноценный юбилей. Девочке исполняется уже 10 лет. Поэтому, Андре Тан, который обычно скрывает дочь от посторонних глаз, сделал исключение и показал их совместное редкое фото. На снимке счастливый отец держал Софию на плече, а позади них красовалась надпись из воздушных шариков - Happy Birthday.

"Тебе уже 10... И у меня не укладывается в голове, как быстро пролетело это время. Кажется, еще вчера я держал тебя на руках впервые и даже не понимал, что моя жизнь уже никогда не будет прежней", - обратился к дочери дизайнер.

Андре Тан с дочерью / © instagram.com/andre_tan_official

Адре Тан говорит, что София растет очень разносторонней. Девочка программирует, занимается бальными танцами, посещает курсы по шитью и умеет выпекать вкусное печенье. Дизайнер очень сильно гордится успехами дочери. Андре Тан желает Софии найти свой путь, а он тем временем будет ее опорой и поддержкой.

"Моя София, я хочу пожелать тебе самого важного - чтобы ты нашла свой собственный путь. Чтобы в нем было счастье, радость и внутренняя свобода. Я никогда не буду настаивать, кем тебе быть - программисткой, танцовщицей, дизайнером или кем-то совсем другим. Потому что это твоя жизнь, твой выбор и твоя история. А я всегда буду рядом. Твоей опорой, твоим тылом, твоей любовью, у которой нет границ", - добавил дизайнер.

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

