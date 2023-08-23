Андре Тан показал редкие фото со своей дочерью и поздравил ее с 8-летием

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками редкими фото со своей дочерью Софией.

На странице в Instagram звездный отец разместил серию снимков, на которых изображен со своим ребенком. Также дизайнер сообщил, что его дочь отметила 8-летие и показал, как они вместе с Софийкой провели этот день.

Отец с дочерью прогулялись по городу, именинница съела праздничный торт, получила много подарков и шарик в виде цифры восемь. Андре Тан оставил трогательные поздравительные слова в честь дня рождения дочери.

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"С днем рождения, мое счастье, моя маленькая, любимая доченька! Я помню каждую минуту того дня, когда ты появилась на свет. Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цветов и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе. Сначала ты была такой стеснительной, но сегодня ты уже бежишь знакомиться со всеми первой, с радостью выступаешь на сцене и мечтаешь о собственной пекарне", – рассказал о дочери Андре Тан.

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан отпраздновал 8-летие дочери / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Напомним, что Софийка дочь Андре Тана от его экс-жены, предпринимателя Алины Харечко. Супруги были вместе в течение девяти лет. Однако в мае 2021-го Тан объявил, что они с Харечко приняли решение разойтись.

Тогда Андре Тан также добавил, что причиной их развода стали дизайнерские амбиции Алины.

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