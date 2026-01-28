Андре Тан показал уничтоженный дотла его магазин в Херсоне после вражеского "прилета"

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о вражеском "прилете" по его магазину в Херсоне.

Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Еще в начале полномасштабной войны, когда Херсон оккупировали россияне, то захватчики полностью разграбили магазин. Как говорит дизайнер, заведение было закрыто и ждало своего времени, чтобы снова открыть двери для клиентов. Однако утром 28 января оккупанты полностью уничтожили магазин.

Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского "прилета". Магазин в результате этого сожжен дотла. Дизайнер уже показал соответствующие кадры.

Реклама

Уничтожен магазин Андре Тана в Херсоне / © instagram.com/andre_tan_official

"Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смыслы, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание - они не заберут главного! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим!" - прокомментировал дизайнер.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая во время обстрела Киева оказалась в эпицентре взрывов. Рядом с домом знаменитости падали обломки сбитых вражеских дронов.