Андре Тан показался с экс-женой и заговорил об их 10-летнем браке и совместной дочери

Андре Тан с бывшей женой / © instagram.com/alina_kharechko

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Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан показался с бывшей женой Алиной Харечко и вспомнил их 10-летний брак и общую дочь.

В частности, знаменитость посвятил пост экс-избраннице. Дело в том, 7 сентября Алина Харечко отмечает день рождения. Поэтому дизайнер публично поздравил ее с особенной датой. Знаменитость упомянул их брак. Пара прожила вместе 10 лет. Андре Тан очень благодарен Алине за время, проведенное вместе, за заботу, невероятную поддержку и уют. Хотя их романтическая история и подошла к концу, но теплые отношения остались, просто приобрели другую форму.

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«Я благодарен нам обоим за то, что, несмотря на все испытания, обиды и жизненные перипетии, мы нашли в себе мудрость и силы остаться друзьями. Не вычеркнуть друг друга из жизни, а сохранить уважение, тепло и все хорошее, что когда-то нас объединило», — обратился к экс-жене дизайнер.

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Андре Тан с бывшей женой / © instagram.com/andre_tan_official

Стилист благодарен бывшей избраннице за их общую дочь Софию, которой исполнилось 11 лет. Андре Тан говорит, что ребенок — это плод их любви и величайшее счастье, которое только можно представить. Дизайнеру нравится вместе с бывшей женой наблюдать за тем, как София растет, взрослеет, добивается успехов.

«Я уже вижу, как лет через пятнадцать мы будем сидеть на свадьбе нашей дочери, будем плакать от счастья и вспоминать, как когда-то по очереди вставали к маленькой Соне по ночам, когда у нее были колики и болел животик. Как были молодыми, уставшими, иногда растерянными, но так счастливыми», — говорит дизайнер.

Андре Тан с бывшей женой / © instagram.com/andre_tan_official

Напоследок Андре Тан пожелал Алине Харечко безграничного счастья и хороших людей рядом, а также чтобы жизнь радовала только яркими красками и приятными моментами, а он, в свою очередь, будет поддерживать ее и не будет прекращать благодарить судьбе, что когда-то свела их.

«С днем рождения, Алина! И знай, что бы ни происходило в нашей жизни, я всегда буду благодарен судьбе за то, что когда-то в ней появилась ты», — подытожил стилист.

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Андре Тан с бывшей женой / © instagram.com/andre_tan_official

Напомним, недавно певец Павел Зибров похвастался женой-красавицей. Артист также нежно поздравлял Марину с особенным праздником.

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