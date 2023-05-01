Андре Тан полетел в США и показался на фоне престижного университета: "В 40 лет сел за парту"

Украинский дизайнер Андре Тан полетел в США, чтобы учиться.

В своем Instagram знаменитость показался на фоне Стэнфордского университета. Как рассказал 40-летний Андре, в Америке он будет изучать функционирование стартапов.

"В 40 лет снова сел за парту. Сейчас я прилетел в США, в Силиконовую долину, чтобы понять, как функционируют стартапы, и почувствовать на их исторической родине, как они создаются, реализуются, получают средства и что вдохновляет таких людей, как Марк Цукерберг и Стив Джобс. Каждый день, в течение моего обучения, мы будем посещать офисы самых известных компаний мира и лучшие образовательные учреждения, такие как Google и Stanford", — поделился дизайнер.

Андре Тан на фоне Стэнфордского университета / Фото: instagram.com/andre_tan_official

По словам Андре, он пошел учиться, чтобы вывести украинскую компанию на мировой рынок. Дизайнер хочет привезти приобретенные знания в Украину и применять их на практике.

"Моя основная цель — набраться навыков и опыта, чтобы вывести украинскую компанию на мировую арену. Я уверен, что о нас должны узнать всюду, и в Европе, и за океаном, — насколько мы, украинцы, талантливые, трудоспособные и конкурентоспособные. Да что же уменшать — лучшие", — подчеркнул дизайнер.

Напомним, сейчас в США также учится украинская певица Jerry Heil. Артистка рассказывала, сколько это стоит и кто помог ей с деньгами.

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