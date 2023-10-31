Андре Тан шокировал, как его кинули на кругленькую сумму денег: "Качало не по-детски"

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан с досадой сообщил, что недавно едва не попал на кругленькую сумму.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Неудача значительно отразилась на настроении знаменитости: "качало не по-детски". По словам Андре, причиной такого несчастья стал коридор затмений.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

На этот раз все прошло хорошо. Однако ситуация напомнила модельеру один подобный случай из молодости, которым он еще никогда не делился. Андре признался, что много лет назад одолжил средства своему лучшему другу детства на открытие нового бизнеса.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Когда-то у меня был лучший друг детства. Мы прошли много вместе — от кружков по плаванию до гастролирования с народным оркестром. Через пять лет, когда я уже переехал в Киев, мой "друг" внезапного приезжает ко мне якобы в гости и просит меня одолжить немаленькую такую сумму на новый бизнес. Я без лишней застенчивости скажу, что я умею дружить, и дружба для меня значит многое — поэтому я одолжил ему деньги на свою голову", — рассказал подписчикам модельер.

История закончилась плохо — друг Андре Тана исчез, заблокировав его в соцсетях, а деньги так и не вернулись. Интересно, что горе-товарищ через несколько лет после невозврата долга даже пытался восстановить отношения, не вспоминая о деньгах:

"Деньги он мне так и не вернул. Но вот что интересно: он снова появился в моей жизни через несколько лет и попытался восстановить наши отношения, даже не упомянув о долге", — добавил Андре.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитость написал, что изменился и отпустил прошлое. Как он утверждает, благодаря этому его карьера стремительно пошла вверх.

По мнению Андре Тана, такие случаи бывают не просто так, а всегда носят поучительный характер.

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