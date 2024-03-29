Андре Тан шокировал, как путинистка Таисия Повалий нагло украла платье его бренда

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан вспомнил, как в свое время его обманула певица-предательница Таисия Повалий.

Так, по словам дизайнера, еще до войны в Украине путинистка уже отличалась наглостью своего поведения. В частности, после заказа платья индивидуального пошива у Андре Тана, она отказалась платить за него, мол, ей ничего не понравилось. Впрочем, это никак не остановило ее водителя все равно забрать изысканные наряды и уйти. Интересно, что через некоторое время модельер все же увидел предательницу на одной из вечеринок в том же украденном платье. К слову, запроданка не почувствовала ни капли стыда, стоя перед Андре, вместо того, она как всегда придумала чушь-отговорку:

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Это была давняя история. Уже прошло почти 20 лет. Я когда-то сшил ей несколько платьев. Она примерила и сказала: "Это не то, это не так…" И она не заплатила за это, но забрала, ее водитель забрал. Потом я ее увидел в этом платье на какой-то вечеринке и подошел и сказал: "Не жмет, все хорошо?". Она ничего не ответила, но сказала: "У меня разорвалось платье, в котором я хотела прийти…". И я подумал, что конечно, в твоем гардеробе было только платье от Андре Тана, которое тебе не очень понравилось", - рассказал дизайнер на подкасте Алины Шаманской.

Напомним, недавно Андре Тан впервые за длительное время рассказал о своей 8-летней дочери Софии от экс-брака с бизнесвумен Алиной Харечко.

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