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Андре Тан шокировал, как путинистка Таисия Повалий нагло украла платье его бренда

Андре Тан шокировал, как путинистка Таисия Повалий нагло украла платье его бренда

Андре Тан шокировал, как путинистка Таисия Повалий нагло украла платье его бренда

Андре Тан и Таисия Повалий

Украинский дизайнер признался, что сказал Z-патриотке, случайно встретив ее после этого случая.

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан вспомнил, как в свое время его обманула певица-предательница Таисия Повалий.

Так, по словам дизайнера, еще до войны в Украине путинистка уже отличалась наглостью своего поведения. В частности, после заказа платья индивидуального пошива у Андре Тана, она отказалась платить за него, мол, ей ничего не понравилось. Впрочем, это никак не остановило ее водителя все равно забрать изысканные наряды и уйти. Интересно, что через некоторое время модельер все же увидел предательницу на одной из вечеринок в том же украденном платье. К слову, запроданка не почувствовала ни капли стыда, стоя перед Андре, вместо того, она как всегда придумала чушь-отговорку:

Андре Тан / © Instagram Андре Тана
Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Это была давняя история. Уже прошло почти 20 лет. Я когда-то сшил ей несколько платьев. Она примерила и сказала: "Это не то, это не так…" И она не заплатила за это, но забрала, ее водитель забрал. Потом я ее увидел в этом платье на какой-то вечеринке и подошел и сказал: "Не жмет, все хорошо?". Она ничего не ответила, но сказала: "У меня разорвалось платье, в котором я хотела прийти…". И я подумал, что конечно, в твоем гардеробе было только платье от Андре Тана, которое тебе не очень понравилось", - рассказал дизайнер на подкасте Алины Шаманской.

Напомним, недавно Андре Тан впервые за длительное время рассказал о своей 8-летней дочери Софии от экс-брака с бизнесвумен Алиной Харечко.

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