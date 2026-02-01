Андре Тан сообщил о тяжелой утрате бабушки и показал редкие фото с ней: "Война убила ее"

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан поделился трагическим известием — из жизни ушла его бабушка.

О потере близкого человека он рассказал в своем Instagram, признавшись, что до сих пор не может осознать реальность случившегося. По словам Андре Тана, это уже не первая потеря в его семье за время полномасштабной войны. В начале вторжения он попрощался с дедушкой и бабушкой, а теперь война забрала еще одного родного человека.

Дизайнер отметил, что его бабушка пережила Вторую мировую войну и находилась в концлагере, однако в таком зрелом возрасте во второй раз пройти через еще одну полномасштабную войну, развязанную Россией, оказалось для нее непосильным испытанием.

Андре Тан с бабушкой / © instagram.com/andre_tan_official

«Сегодня похороны моей бабушки… Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких. Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой. Мне так больно это писать. Потому что она была для меня очень дорогой и родной», — щемяще написал Андре.

Стилист признался, что эта потеря оставила в его сердце еще одну болезненную пустоту, которую принесла война, и призвал беречь родных и чаще говорить им слова любви, ведь завтра может быть поздно.

Бабушка Андре Тана / © instagram.com/andre_tan_official

