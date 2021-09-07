Андре Тан трогательно поздравил экс-жену с днем рождения: "Ты прекрасная женщина"

После развода пара сохранила дружеские отношения.

Украинский дизайнер Андре Тан, которой недавно развелся со своей женой Алиной Харечко, трогательно поздравил свою экс-любимую с праздником.

Так, сегодня, 7 сентября, Алина празднует свой день рождения. С самого утра звезда получает различные поздравления. Андре также не забыл поздравить свою бывшую. По этому случаю он опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост, в котором засыпал Алину комплиментами. Он поблагодарил ее за дочь, пожелал процветания бренду и назвал Алину прекрасной женщиной.

Андре Тан и Алина Харечко / instagram.com/andre_tan_official

"Сегодня родился человек, которым я всегда буду бесконечно восхищаться. Ты всегда была моим преданным и надежным другом. И самое главное — любящей матерью. Ты подарила мне замечательную дочку. Спасибо тебе! Желаю тебе успехов, настоящего женского счастья и процветания твоему бренда. С днем рождения! Ты прекрасная женщина ", — пожелал Алине Андре.

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Кстати, к поздравлениям присоединился и Владимир Остапчук. Он отметил, что они — прекрасный пример того, какими должны быть отношения после развода.

Отметим, Андре Тан в мае объявил, что после девяти лет брака разводится с женой Алиной. Причиной их разрыва, по словам Тана, стали дизайнерские амбиции жены.

Напомним, Андре Тан и Алина Харечко познакомились в солнечном Египте на бизнес-конференции. А вот как развивались дальше их отношения и как между экс-влюбленными начиналась дружба, которая переросла в любовь читайте в нашем материале.

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