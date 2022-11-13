Андре Тан впервые после развода заинтриговал фото с вероятной избранницей

Известный украинский дизайнер Андре Тан заинтриговал поклонников.

На странице в Instagram знаменитость разместил интересное фото, на котором изображена рука Андре с рукой неизвестной женщины.

Правда, Андре сопроводил фотографию довольно печальным и философским текстом о том, что не у каждых отношений бывает happy end. Тан поделился собственным опытом некоторых вещей, которые "рано или поздно приведут к угасанию того яркого букета чувств, ощущений и трепетов, которые можно назвать словом "любовь".

Андре Тан и неизвестная женщина / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Молчать, когда плохо. Молчать, когда хорошо. Отношения – это работа, которая не прекращается ни через полгода, ни через 5 лет. Работа над отношениями должна стать привычкой, как почистить зубы утром или выйти на прогулку с собакой. Без взаимного обсуждения всего хорошего и плохого сложно достичь взаимопонимания и сделать совместную жизнь лучше. Без любви нет ничего, но и любовь не родится из ничего. Наивно думать, что за 3 года с человеком вы будете чувствовать себя так же, как в первые несколько месяцев. Когда я был моложе, меня это пугало – что делать после этой "точки невозвращения", когда букетно-конфетный период закончится? Отношения – это не только секс и общий быт, любимый человек должен открыть в вас те стороны, о которых вы бы не догадались.", – поделился Андре.

Поклонники дизайнера отметили, что восхищаются его мудростью и жизненной философией, а также выразили надежду, что на фото с ним – новая любовь. Впрочем, эту информацию Андре пока держит в секрете.

Андре Тан с экс-женой Алиной / Фото: instagram.com/alina_kharechko

Напомним, что в мае 2021 года Андре Тан объявил о разводе со своей женой Алиной Харечко, с которой был девять лет. Модельер признался, что они перестали жить с экс-возлюбленной еще за год до развода. А причиной их разрыва Андре назвал дизайнерские амбиции Алины. У экс-супругов есть общая дочь, 6-летняя София.

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