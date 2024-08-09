Андре Тан впервые за длительное время показался с дочерью от бывшей и раскрыл, как с ней развлекается

Украинский дизайнер Андре Тан порадовал контентом со своей 8-летней дочерью от экс-жены, предпринимателя Алины Харечко.

Знаменитость крайне редко делится кадрами с Софией, однако на этот раз он сделал исключение. Девочка приехала к отцу и проводила с ним время. Тем временем Андре Тан запечатлел все моменты с дочерью. В частности, он готовил Софии блины, а она в это время снимала процесс на камеру.

"Уникальные кадры в студию! Во-первых, я готовлю. Во-вторых, съемка от лучшего оператора – снимает профессионально и берет оплату блинами", — поделился дизайнер.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Впоследствии Андре Тан показал, как лакомился с дочкой блинами. Похоже, Софие очень понравилось, ведь она съела всю порцию. Кстати, на снимке дизайнер также засветил девочку. Правда, на фото можно увидеть только ее руку. Дочь знаменитость не спешит показывать публике.

"Конечно, получились! Папа для дочери и не такое сделает", — прокомментировал приготовление блинов знаменитость.

Андре Тан с дочерью / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась редкими кадрами с 12-летней дочерью. Артистка также растрогала видео, как Мишель поздравляла ее с особым праздником.

Дочь Могилевской растрогала обращением к звездной маме

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