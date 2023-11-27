Андре Тан вспомнил, как Пэрис Хилтон в Киеве устроила громкую вечеринку: "Она перебрала, а мне разгребать"

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан вспомнил, как светская львица Пэрис Хилтон приезжала в Киев.

Американская звезда посещала столицу Украины в 2011 году, чтобы принять участие в важном событии в мире моды. Андре Тан вспомнил, что Пэрис Хилтон тогда очень сильно поиграла ему на нервах. Светской львице не нравился образ, в котором она должна была выходить на подиум. Дизайнеру пришлось создать для нее новое платье всего за одну ночь. В Украине для Пэрис не могли найти туфли ее размера. Также Хилтон не устраивали ни макияж, ни прическа.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

"Первые полтора дня ее пребывания я был просто нежив. Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь. До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых штанах. и жилетке, однако после примерки звезда не захотела одевать наряд, который обнажал живот. Пришлось срочно придумывать новый образ. Та еще ночь была... Когда вспоминаю, так мороз по коже", — поделился Андре.

После модного мероприятия Пэрис Хилтон устроила в Киеве громкую вечеринку, где перебрала с алкоголем. Андре Тан вспомнил, что тогда не обошлось без неприятных инцидентов, с последствиями которых ему пришлось потом разбираться. Однако сейчас дизайнер лишь с улыбкой на лице вспоминает те времена.

Пэрис Хилтон и Андре Тан / Фото: Associated Press

"Потом она закатала громкую вечеринку, где, конечно же, перебрала. А мне разгребать... Я не знаю, как я остался с волосами тогда. Сейчас с улыбкой вспоминаю те дни, и не раздумывая сделал то же, но ряды моих волос проредели после тех дней", — поделился Андре.

Кстати, волосы на голове Андре Тана таки действительно поредели, ведь он страдает облысением. Недавно же дизайнер показал, как выглядел в молодости с длинными кудрями.

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