Андреа Бочелли приютил пса из Купянска, который почти потерял слух из-за взрывов

Известный итальянский тенор Андреа Бочелли теперь хозяин пса из Купянска.

Как в своем Facebook рассказал депутат Киевсовета Олесь Маляревич, Джек пережил оккупацию. Собаку нашли в Купянске на второй день после освобождения. Впрочем, состояние его здоровья было не лучшее. Джек почти полностью из-за взрывов в городе потерял слух, а также у него было небольшое осколочное ранение на спине.

Маляревич признался, что поделился историей собаки со своим американским другом Амедом. Тот, в свою очередь, привез Джеку корм, а также предложил найти четырехлапому новую семью. Новым хозяином пса стал Андреа Бочелли.

В общем, Джека из Купянска привезли в Киев, где пса осмотрел ветеринар и удалил из старой раны на спине осколок. Впоследствии четырехлапого отвезли в Италию, и сейчас он находится на попечении Андреа Бочелли.

Напомним, с начала полномасштабной войны многие четвероногие пострадали от действий оккупантов. Многие животные остались без хозяев, а собаки в приютах были вынуждены выживать без еды. Недавно Даша Астафьева пожертвовала немалую сумму средств для четырехлапых, у которых нет хозяев.

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