Андрей Бедняков довел до слез обращением к покойной маме, которая умерла в оккупированном Мариуполе

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков довел до слез обращением к покойной маме, которая ушла из жизни в оккупированном Мариуполе.

Шоумен в Instagram посвятил пост родному человеку по случаю важной даты. Сегодня, 27 ноября, мама Андрея Беднякова могла бы праздновать день рождения. Ведущий говорит, что сейчас он с цветами ехал бы к дому родного человека, чтобы поздравить его. Однако война отняла у него эту возможность. Также артист обратился к маме и отметил, что тепло одевается зимой, не ходит в кроссовках. К слову, родной человек волновался за сына, чтобы тот не мерз.

"Сейчас я бы заносил цветы в твою квартиру. Но сюрприза бы все равно не получилось, потому что ты еще с самого утра стояла у окна и выглядела мою машину. С днем рождения, Валентина Николаевна! Я не в кроссовках, мам. Не переживай, пальцы не мерзнут. Люблю тебя сильно", — обратился к маме шоумен.

Мама Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий также призвал подписчиков чаще звонить мамам, ведь такая возможность будет не всегда: "Наберите маму! Это важно!".

Отметим, мама Андрея Беднякова умерла в окруженном Мариуполе. Женщина тяжело болела, а ненадлежащие условия проживания без отопления, воды и света, а также военные события только ухудшили ее состояние. Наконец, мама шоумена умерла. Сестре Беднякову удалось должным образом похоронить маму.

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