Андрей Бедняков довел до слез Вакарчука: эмоциональное видео уже в Сети

Святослав Вакарчук, Андрей Бедняков

Во время награждения ведущий Андрей Бедняков прямо посреди мероприятия обратился к Святославу Вакарчуку и признался ему в восхищении. Лидер "Океана Эльзы" эмоционально отреагировал.

В воскресенье, 24 августа, состоялась трансляция нынешней церемонии "Национальная легенда Украины", во время которой президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских художников, ученых, спортсменов и защитников государственной наградой. Среди лауреатов был и лидер группы "Океан Эльзы", музыкант Святослав Вакарчук. Именно к нему эмоционально обратился ведущий церемонии Андрей Бедняков. Видео с этим обращением опубликовал шоумен на следующий день в своем Instagram.

"Господин Святослав, рад вас видеть. Так случилось, что большой кусок моей жизни вы, сами того не зная, провели рядом со мной. Сначала в виде плакатов на шкафу, который разделял нашу гостинку на две комнаты. Потом в виде кассет, который я слушал постоянно, который забирал мой отец, потому что я слушал их очень громко. И могу вам сказать откровенно и честно. Благодаря вам я еще больше полюбил украинский язык и украинскую музыку, а для ребят из Мариуполя это было очень важно. Благодаря вам у меня появились первые клеши и шрамы. Более того у меня некоторое время была такая же прическа, как у вас", - неожиданно признался со сцены Андрей Бедняков, чем вызвал слезы у самого Святослава Вакарчука, сидевшего в первом ряду.

Кроме того, ведущий вспомнил интересные детали личной биографии, а именно, когда делал пародии на нынешнего лауреата премии "Национальная легенда Украины" в одном из телевизионных юмористических проектов. Более того, Бедняков впервые признался, что тогда Вакарчук отреагировал на них довольно прохладно, сказав, что пародия не похожа.

"Я, собственно, делал пародию на вас. И вы ее видели, и вы ее знаете. Вы еще сказали, что не было похоже. Я еще плакал неделю. Но мы это забудем. Поэтому я хотел бы при всех здесь сказать вам спасибо. Так же спасибо могут сказать другие люди, я уверен, миллионы украинцев. Ибо ваши песни производят впечатление и тогда, и сейчас, и в будущем. Они поднимают настроение, с ними можно скучать. Но самое главное, что у каждого человека, слушающего ваши песни, они вызывают эмоции, а это самое главное. И потому сегодня вы - настоящая национальная легенда Украины. И я могу сказать, что украинцы не из поколения Z, не из поколения X, а мы из поколения ОЭ. Аминь", - завершил свое слово ведущий и вызвал овации публики.

После публикации видео с церемонии под постом Андрея Беднякова сам Вакарчук тоже оставил эмоциональный отзыв: "Андрей, спасибо! Я не сильно привык к официальным церемониям, награждениям, чествованиям. Но это было как-то очень искренне, по-настоящему. Спасибо тебе и всем кто участвовал. До слез".

Скриншот переписки Андрея Беднякова и Святослава Вакарчука

Напомним, кроме Святослава Вакарчука, лауреатами в этом году среди художников стали оперная певица Людмила Монастырская, художник Анатолий Криволап и народный артист Украины Василий Зинкевич. К слову, на церемонии награждения певца поддержали его сыновья.