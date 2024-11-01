Андрей Бедняков эмоционально высказался о разводе с женой и сделал публичное заявление

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков эмоционально высказался о разводе с женой, актрисой Анастасией Короткой, и сделал публичное заявление.

Пара объявила о разрыве в конце октября. Однако разговоры о разводе Беднякова и Короткой не утихают до сих пор. Поэтому шоумен решил поставить на этом точку. Ведущий обратил внимание, что до сих пор многие пользователи не верят, что они разводятся. Тем не менее, юморист отметил, что это действительно правда. Кроме того, он подчеркнул, что развод без поливания друг друга грязью, деления детей и других скандалов – возможен. Бедняков и Короткая своим примером это показывают.

"Подождал несколько дней, чтобы почитать комментарии и сделать некоторые выводы. Оказывается, очень много людей со стереотипным мышлением: "Не верю", "что за театр", "так невозможно". Возможно! Представляете, можно спокойно разойтись. Можно не поливать друг друга дерьмом. Можно не выносить грязь. Можно не делить детей. Можно не рассказывать о неуплате алиментов. Да, можно! Но, к сожалению, многие привыкли к другому. Надо это ломать. Хочется нетравмированного общества", – подчеркнул шоумен.

Андрей Бедняков прокомментировал развод с супругой / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков подчеркнул, что переживать развод действительно больно и сложно, но жизнь продолжается. Он обратился к хейтерам и пожелал им проработать собственные комплексы и травмы. На этом юморист ставит точку в публичном обсуждении его развода. Ведущий отмечает, что сейчас есть более важные темы и проблемы.

"Больно? Больно. Это никуда не исчезнет. Но можно спокойно. Можно принять. Сложно? Сложно. Но что же делать. Страдать и не жить? Нет, плохой план. Многим желаю проработать свои комплексы и травмы. Все. Ставлю на этом точку. У меня нет времени на злых людей. Простите, но у меня очень много планов, целей и желаний. Главное желание и цель – заставить страну-террориста отвечать за все, что она натворила. Будут сборы и помощь. Живем дальше. Погружаюсь в работу", – отметил шоумен.

Напомним, недавно Анастасия Короткая комментировала их развод с Андреем Бедняковым. Актриса призналась, что это было ее решение.

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