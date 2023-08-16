Андрей Бедняков метко поставил на место россиянку, которая выдала бред о его "вербовке"

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, какие письма до сих пор получает в личные сообщения от россиян.

В частности, одна жительница страны-агрессора выписывала шоумену, что его якобы еще задолго до полномасштабной войны "завербовали". Бедняков решил ответить на бред россиянки и метко поставил ее на место.

Ведущий с юмором подтвердил ее догадки и с сарказмом рассказал, как прошел процесс его "вербовки".

"Сначала меня хотели "залаптевать", но потом "завербовали"... Каждую ночь под подушку жена клала том Стуса. Утром в суп бросала по одному волоску Буданова. Вечером мы выгуливали собаку только в одном парке... Мы всегда ходили только в этот парк. я понял почему… Нужно было, чтобы собака пис*ла под березы! Спасите меня! "Развербуйте", - из сарказмом написал шоумен.

Переписка Андрея Беднякова с россиянкой / Фото: instagram.com/biedniakov

Россиянка прочла сообщение от Беднякова, однако ничего не ответила. Очевидно, что шоумен пошутил. Однако поняла ли это жительница страны-агрессора, непонятно.

Напомним, недавно артистка Верка Сердючка поставила на место россиян, которые распространяли фейки о ее туре по городам США. Исполнительница обматерила их и показала, что у нее под юбкой.

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