Андрей Бедняков намекнул, что хочет еще детей, и растрогал признанием о 3-летнем сыночке
Знаменитость поделился эмоциональным постом об отцовстве.
Украинский телеведущий Андрей Бедняков растрогал поклонников откровенным признанием о 3-летнем сыне Остапе.
В своем Instagram он рассказал, как каждый раз переживает волну эмоций, когда забирает мальчика из садика. Звезда подчеркнул, что гордится быть отцом своих детей.
“Сегодня забрал сына из садика и снова почувствовал, что меня “накрыло“. Накрыло приятное ощущение, что это мой сын и что я — Отец. “Я ждал тебя, папа! Я скучал по тебе”. Это “запрещенка”, — написал Бедняков.
Звезда признался, что обычно не любит откровенных умилений, но на этот раз не смог сдержать эмоций. Он отметил, что пытается дать своим детям то, чего сам был лишен в детстве.
“Обнимайте своих детей, говорите, что вы их любите, не срывайтесь на них, не ссорьтесь при них. Наши дети — это будущее не только страны, но и всего мира”, — обратился к родителям телеведущий.
В конце Андрей неожиданно признался, что мечтает еще о детях. Однако сейчас хочет сосредоточить максимум внимания на дочери Ксении и сыне Остапе.
“Хочу ли я еще детей? Да, конечно! Но пока двое, потому что хочу дать им столько внимания, сколько могу”, — добавил Андрей.
