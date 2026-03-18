Андрей Бедняков насмешил фанов случайной кражей и как его поймали с поличным: "Бежал охранник"

Украинский ведущий Андрей Бедняков насмешил курьезным случаем в супермаркете.

На своей странице в Threads Бедняков поделился, как недавно он вместе с дочерью Ксенией делал покупки на кассе самообслуживания. Он отсканировал продукты, сложил их в пакет и просто ушел, забыв оплатить.

В результате шоумена догнал охранник и попросил оплатить просканированный товар, что он и сделал. А уже после в посте звезда с юмором признался, что это первый подобный случай в его жизни. Также Андрей поделился курьезным эмоциональным переживанием дочери.

Пост Андрея Беднякова

«Сегодня с Ксенией выложил все продукты на кассу самообслуживания, все пропикал, положил в пакет и ушел. Бежит охранник и говорит: 'Было бы хорошо, если бы вы рассчитались'… Первый раз такое. А они меня узнали. Теперь будут думать, что я вор и никогда не прятал в бутылку 100 долларов. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот тредс и пью чай, за который не заплатил», — в шутку описал ведущий ситуацию.

К слову, сам магазин уже отреагировал на пост. И тоже не обошлось без юмора: «Спасибо за историю, улыбнулись вместе с вами. Фото на доску пока не вешаем».

