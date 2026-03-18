ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Андрей Бедняков насмешил фанов случайной кражей и как его поймали с поличным: "Бежал охранник"

Шоумен попал в конфуз во время покупок с дочерью Ксенией.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Андрей Бедняков

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий Андрей Бедняков насмешил курьезным случаем в супермаркете.

На своей странице в Threads Бедняков поделился, как недавно он вместе с дочерью Ксенией делал покупки на кассе самообслуживания. Он отсканировал продукты, сложил их в пакет и просто ушел, забыв оплатить.

В результате шоумена догнал охранник и попросил оплатить просканированный товар, что он и сделал. А уже после в посте звезда с юмором признался, что это первый подобный случай в его жизни. Также Андрей поделился курьезным эмоциональным переживанием дочери.

Пост Андрея Беднякова

«Сегодня с Ксенией выложил все продукты на кассу самообслуживания, все пропикал, положил в пакет и ушел. Бежит охранник и говорит: 'Было бы хорошо, если бы вы рассчитались'… Первый раз такое. А они меня узнали. Теперь будут думать, что я вор и никогда не прятал в бутылку 100 долларов. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот тредс и пью чай, за который не заплатил», — в шутку описал ведущий ситуацию.

К слову, сам магазин уже отреагировал на пост. И тоже не обошлось без юмора: «Спасибо за историю, улыбнулись вместе с вами. Фото на доску пока не вешаем».

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская извинилась перед поклонницей после недоразумения на ее концерте. Звезда со слезами вынесла урок из ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie