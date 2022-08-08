Андрей Бедняков насмешил пользователей своим фото в паспорте

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал свое фото в паспорте.

На фотографии, которую шоумен запостил в своих Instagram-stories, он предстал с серьезным выражением лица и длинными волосами.

Как отметил знаменитость, так он хотел поднять настроение своим подписчикам.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Просто хоть как-то поднять вам настроение – покажу свое фото в паспорте. Хорошего дня", – написал он.

Напомним, на днях неузнаваемый Анатолий Анатолич озадачил фото, где появился со щечками и длинными вьющимися волосами. Шоумен сравнил свои фото в загранпаспортах.

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